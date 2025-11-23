https://ria.ru/20251123/vsu-2056889440.html
ВС России поразили танковый полигон в Одесской области
ВС России поразили танковый полигон в Одесской области - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России поразили танковый полигон в Одесской области
Удары нанесены по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T08:32:00+03:00
2025-11-23T08:32:00+03:00
2025-11-23T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев
ВС России поразили танковый полигон в Одесской области
ВС России ударили по танковому полигону и позициям ВСУ в Одесской области