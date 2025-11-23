https://ria.ru/20251123/vsu-2056882673.html
ВСУ провалили контратаки в Сумской области
Две попытки контратаки 71-й егерской бригады ВСУ в направлении Алексеевки и Варачино в Сумской области оказались безуспешными, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 23.11.2025
