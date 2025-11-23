Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 23.11.2025 (обновлено: 08:31 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/vsu-2056882454.html
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 23.11.2025
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам
Украинские военные обстреляли с помощью дронов сдающихся в плен сослуживцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:32:00+03:00
2025-11-23T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251121/spetsoperatsiya-2056493038.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам

ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам из 157-й бригады

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли с помощью дронов сдающихся в плен сослуживцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В плен взяты двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Подразделения ВСУ на Харьковском направлении остались без стройматериалов
21 ноября, 06:44
На минувшей неделе российские силовики рассказали, что воюющие на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и массово сдаются в плен. При этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки они нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанск и Гнилица. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 105 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и две станции РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала