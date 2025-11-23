ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли с помощью дронов сдающихся в плен сослуживцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В плен взяты двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче", — сказал собеседник агентства.
На минувшей неделе российские силовики рассказали, что воюющие на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и массово сдаются в плен. При этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки они нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанск и Гнилица. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 105 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и две станции РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18