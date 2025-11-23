МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X заявил, что главы европейских стран начнут войну с Россией, продолжая украинский конфликт.
«
"Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше", — предупредил он.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".