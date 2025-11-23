https://ria.ru/20251123/vnukovo-2056910056.html
В аэропорту "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
россия
безопасность
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), россия, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Россия, Безопасность
