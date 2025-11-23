Импорт Россией грузинского вина вырос до максимума за полтора года

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в октябре ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии - максимум с апреля 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни.

Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.