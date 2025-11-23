https://ria.ru/20251123/vino-2056884583.html
Импорт Россией грузинского вина вырос до максимума за полтора года
Россия в октябре ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии - максимум с апреля 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. РИА Новости, 23.11.2025
россия
грузия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в октябре ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии - максимум с апреля 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни.
Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.
Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее.
Россия
за десять месяцев текущего года импортировала из Грузии
вина на минимальные с 2022 года 139,2 миллиона долларов, что на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года.