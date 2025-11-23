Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/venesuela-2056875179.html
В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии
В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии - РИА Новости, 23.11.2025
В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии
США направили в Карибский регион больше ресурсов, чем необходимо для операций против наркоторговцев, но для агрессии против Венесуэлы их не хватит, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T04:03:00+03:00
2025-11-23T04:03:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_957f3fdf9fe8a0c96e878409b26bb1d4.jpg
https://ria.ru/20251123/venesuela-2056872859.html
https://ria.ru/20251123/ssha-2056866476.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_9d31109dd4149ec8c38e3e1f3945e531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, NBC
В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии

Депутат Ромеро: выделенных США ресурсов не хватит для операции против Венесуэлы

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 23 ноя - РИА Новости. США направили в Карибский регион больше ресурсов, чем необходимо для операций против наркоторговцев, но для агрессии против Венесуэлы их не хватит, заявил РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и член Комиссии по вопросам безопасности и обороны Национальной Ассамблеи этой страны Хуан Ромеро.
"С сугубо военной точки зрения, операция слишком масштабная для мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков и недостаточная для более масштабной агрессии", - считает собеседник агентства.
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США
02:47
Ромеро обосновал свою точку зрения тем, что Венесуэла, в отличие от Гранады и Панамы, куда США ранее вторгались, - очень большая страна с протяженной береговой линией, из-за чего установление контроля на ней будет чрезвычайно сложной задачей. Он полагает, что точечные удары по объектам на территории его страны, подобные действиям США и Израиля против Ирана, также не решат проблему контроля над территорией. При этом парламентарий отметил, что на фоне наращивания Соединенными Штатами военного присутствия в Карибском море правительство Венесуэлы запустило комплексную систему территориальной обороны, включающую восемь миллионов боеспособных бойцов в дополнении к 250 тысячам военнослужащих регулярных сухопутных войск.
"(Для вторжения в Венесуэлу - ред.) США придется задействовать всех солдат африканского, европейского, североамериканского, а не только южного командования", - считает Ромеро.
Также собеседник агентства заявил, что операция с неоднозначными результатами, включающими уничтожение нескольких якобы перевозивших наркотики катеров, весьма дорогостоящая и обходится Вашингтону в 50 миллионов долларов в сутки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Этой осенью они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
00:20
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала