В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии

КАРАКАС, 23 ноя - РИА Новости. США направили в Карибский регион больше ресурсов, чем необходимо для операций против наркоторговцев, но для агрессии против Венесуэлы их не хватит, заявил РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и член Комиссии по вопросам безопасности и обороны Национальной Ассамблеи этой страны Хуан Ромеро.
"С сугубо военной точки зрения, операция слишком масштабная для мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков и недостаточная для более масштабной агрессии", - считает собеседник агентства.
Ромеро обосновал свою точку зрения тем, что Венесуэла, в отличие от Гранады и Панамы, куда США ранее вторгались, - очень большая страна с протяженной береговой линией, из-за чего установление контроля на ней будет чрезвычайно сложной задачей. Он полагает, что точечные удары по объектам на территории его страны, подобные действиям США и Израиля против Ирана, также не решат проблему контроля над территорией. При этом парламентарий отметил, что на фоне наращивания Соединенными Штатами военного присутствия в Карибском море правительство Венесуэлы запустило комплексную систему территориальной обороны, включающую восемь миллионов боеспособных бойцов в дополнении к 250 тысячам военнослужащих регулярных сухопутных войск.
"(Для вторжения в Венесуэлу - ред.) США придется задействовать всех солдат африканского, европейского, североамериканского, а не только южного командования", - считает Ромеро.
Также собеседник агентства заявил, что операция с неоднозначными результатами, включающими уничтожение нескольких якобы перевозивших наркотики катеров, весьма дорогостоящая и обходится Вашингтону в 50 миллионов долларов в сутки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Этой осенью они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.