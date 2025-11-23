В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии

КАРАКАС, 23 ноя - РИА Новости. США направили в Карибский регион больше ресурсов, чем необходимо для операций против наркоторговцев, но для агрессии против Венесуэлы их не хватит, заявил РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и член Комиссии по вопросам безопасности и обороны Национальной Ассамблеи этой страны Хуан Ромеро.