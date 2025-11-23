СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения авиационного регулятора США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента венесуэльской ассоциации авиалиний (ALAV).
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), в котором сообщает о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в Венесуэле или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026.
"Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу… после того, как авиационный регулятор США предупредил о рисках", - пишет агентство.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.