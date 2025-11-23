Рейтинг@Mail.ru
СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США
02:47 23.11.2025
СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США
в мире
венесуэла
сша
тринидад
дональд трамп
николас мадуро
nbc
венесуэла
сша
тринидад
в мире, венесуэла, сша, тринидад, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Тринидад, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения авиационного регулятора США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента венесуэльской ассоциации авиалиний (ALAV).
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), в котором сообщает о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в Венесуэле или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
"Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу… после того, как авиационный регулятор США предупредил о рисках", - пишет агентство.
Среди этих компаний - испанская Iberia, португальская TAP, чилийская LATAM, колумбийская Avianca, бразильская GOL, а также Caribbean из Тринидада и Тобаго.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мадуро призвал студентов из Венесуэлы и США выступить против войны
В миреВенесуэлаСШАТринидадДональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
