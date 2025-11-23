СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения авиационного регулятора США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента венесуэльской ассоциации авиалиний (ALAV).