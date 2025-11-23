Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лидеры ЕС могут поехать в США для влияния на позицию Трампа
13:11 23.11.2025
СМИ: лидеры ЕС могут поехать в США для влияния на позицию Трампа
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Группа европейских лидеров может во вторник поехать в Вашингтон, чтобы попытаться повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Согласно материалу, встреча представителей ЕС и США в Женеве в воскресенье должна задать тон и повестку дня на предстоящие дни. Также будет созвана встреча европейской "коалиции желающих", после которой группа европейских лидеров может направиться в США, указывает телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Трамп намерен довести до конца урегулирование на Украине, заявил Келлог
05:46
"Возможно, что в ближайшую неделю европейские лидеры вновь направятся в Вашингтон, что еще раз попытаться вернуть Трампа на прежнюю позицию... Вероятнее всего, группа европейских лидеров направится в Вашингтон - возможно, уже во вторник", - сообщает телеканал.
Источники также заявили телеканалу, что недавний разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Трампом был "хорошим, коротким, но продуктивным".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп предложил Зеленскому воевать до разрыва сердца
Вчера, 21:03
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Американская жестокость. Трамп лишил Зеленского последнего друга
Вчера, 08:00
 
