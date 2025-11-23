Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025

Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио

ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для утверждения плана украинского урегулирования нужно согласие России.

"Это еще одна часть уравнения, они должны будут утвердить это", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы

По его словам, документ содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от версии. Госсекретарь также утверждает, что США начинали подключение к урегулированию с понимания позиции Москвы, которая была передана письменно в Госдеп и устно.

План по урегулированию на Украине

Администрация США ранее заявила о разработке мирной инициативы, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ней, однако текст документа публиковали зарубежные СМИ.

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

Сегодня в Женеве прошли переговоры между представителями стран Европы, США и Украины, на которых обсуждались предложения европейской и украинской сторон к американскому плану мирного урегулирования.

Францией и По данным агентства Reuters, в тексте документа, дополненном Великобританией Германией , есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, однако к нему добавили оговорку "в мирное время". Кроме того, в плане нет положений о признании Крыма Донбасса де-факто российскими.

Среди прочего европейская инициатива также предполагает:

ограничение численности личного состава ВСУ в мирное время 800 тысячами человек;

В американском плане численность предлагается ограничить 600 тысячами.

гарантии безопасности от США для Киева по аналогии с 5-й статьей устава НАТО;

право Украины на членство в ЕС, вступление в НАТО при согласии всех членов альянса;

США предлагали, чтобы Киев закрепил в конституции положение о невступлении в НАТО.

совместные усилия по восстановлению украинской инфраструктуры, в том числе за счет "финансовой компенсации" с привлечением замороженных российских активов;

постепенную реинтеграцию России в мировую экономику с поэтапным смягчением санкций и приглашением в "Большую восьмерку";

План Соединенных Штатов предполагал снятие санкций, а не их ослабление.

законодательное закрепление Россией политики ненападения на Украину и страны Европы;

безъядерный статус Украины в рамках ДНЯО ;

; перезапуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ и с распределением генерации поровну между Россией и Украиной;

принятие Киевом положений ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;

Предложение США подразумевало установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.

переговоры о территориальном обмене от линии боевого соприкосновения;

беспрепятственный проход по Днепру для Украины в коммерческих целях;

обмен военнопленными и телами погибших по формуле "всех на всех";

возврат на родину всех задержанных гражданских, включая детей, без уточнения, какая сторона должна это сделать;

проведение выборов на Украине "в кратчайшие сроки" после заключения соглашения.

Американская администрация в своем плане указывала четкие временные рамки в сто дней для проведения выборов на Украине.

По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому , что он должен принять план. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.