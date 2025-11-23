Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио

ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для утверждения плана украинского урегулирования нужно согласие России.
"Это еще одна часть уравнения, они должны будут утвердить это", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы.
Европу списали со счетов. Теперь официально
22 ноября, 08:00
По его словам, документ содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от версии. Госсекретарь также утверждает, что США начинали подключение к урегулированию с понимания позиции Москвы, которая была передана письменно в Госдеп и устно.
План по урегулированию на Украине
Администрация США ранее заявила о разработке мирной инициативы, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ней, однако текст документа публиковали зарубежные СМИ.
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Сегодня в Женеве прошли переговоры между представителями стран Европы, США и Украины, на которых обсуждались предложения европейской и украинской сторон к американскому плану мирного урегулирования.
По данным агентства Reuters, в тексте документа, дополненном Великобританией, Францией и Германией, есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, однако к нему добавили оговорку "в мирное время". Кроме того, в плане нет положений о признании Крыма и Донбасса де-факто российскими.
Среди прочего европейская инициатива также предполагает:
- ограничение численности личного состава ВСУ в мирное время 800 тысячами человек;
В американском плане численность предлагается ограничить 600 тысячами.
- гарантии безопасности от США для Киева по аналогии с 5-й статьей устава НАТО;
- право Украины на членство в ЕС, вступление в НАТО при согласии всех членов альянса;
США предлагали, чтобы Киев закрепил в конституции положение о невступлении в НАТО.
- совместные усилия по восстановлению украинской инфраструктуры, в том числе за счет "финансовой компенсации" с привлечением замороженных российских активов;
- постепенную реинтеграцию России в мировую экономику с поэтапным смягчением санкций и приглашением в "Большую восьмерку";
План Соединенных Штатов предполагал снятие санкций, а не их ослабление.
- законодательное закрепление Россией политики ненападения на Украину и страны Европы;
- безъядерный статус Украины в рамках ДНЯО;
- перезапуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ и с распределением генерации поровну между Россией и Украиной;
- принятие Киевом положений ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;
Предложение США подразумевало установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
- переговоры о территориальном обмене от линии боевого соприкосновения;
- беспрепятственный проход по Днепру для Украины в коммерческих целях;
- обмен военнопленными и телами погибших по формуле "всех на всех";
- возврат на родину всех задержанных гражданских, включая детей, без уточнения, какая сторона должна это сделать;
- проведение выборов на Украине "в кратчайшие сроки" после заключения соглашения.
Американская администрация в своем плане указывала четкие временные рамки в сто дней для проведения выборов на Украине.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
В Кремле выразили открытость для диалога на основе итогов переговоров Владимира Путина и Трампа на Аляске, состоявшихся 15 августа. Как заявил российский лидер, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.