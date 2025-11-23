Рейтинг@Mail.ru
Рубио позитивно оценил возможность согласования плана по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 23.11.2025 (обновлено: 10:40 24.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ukraina-2057003403.html
Рубио позитивно оценил возможность согласования плана по Украине
Рубио позитивно оценил возможность согласования плана по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Рубио позитивно оценил возможность согласования плана по Украине
РУБИО ЗАЯВИЛ, ЧТО ВЕРИТ В ВОЗМОЖНОСТЬ СОГЛАСОВАТЬ ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПО УКРАИНЕ РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T22:43:00+03:00
2025-11-24T10:40:00+03:00
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057067086_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_19ebf1ee621dd62282b538e6776e7963.jpg
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057067086_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92e63730719c1b7f726b46b15fd44f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина
Украина
Рубио позитивно оценил возможность согласования плана по Украине

Рубио заявил, что верит в возможность согласования плана по Украине

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanГосударственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РУБИО ЗАЯВИЛ, ЧТО ВЕРИТ В ВОЗМОЖНОСТЬ СОГЛАСОВАТЬ ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПО УКРАИНЕ
 
Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала