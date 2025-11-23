Рейтинг@Mail.ru
США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 23.11.2025 (обновлено: 22:13 23.11.2025)
США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования

Барак Равид: США обвинили Киев в сливе негативной информации о плане о Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Делегация США на переговорах с украинскими представителями в Женеве обвинила Киев в сливе американским журналистам негативной информации о плане Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид.
«
"В ходе встречи американская сторона обвинила украинцев в сливе негативной информации о плане в американскую прессу", - написал он в соцсети Х со ссылкой на источники.
По данным Равида, украинцы согласились опубликовать позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы разрядить атмосферу. Он также добавил, что первый этап обсуждений между Вашингтоном и Киевом, который длился несколько часов, оказался наряженным.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на переговорах в Женеве удалось достичь хорошего прогресса, подчеркнув, что Россия является очевидной частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
