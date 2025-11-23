США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Делегация США на переговорах с украинскими представителями в Женеве обвинила Киев в сливе американским журналистам негативной информации о плане Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид.
"В ходе встречи американская сторона обвинила украинцев в сливе негативной информации о плане в американскую прессу", - написал он в соцсети Х со ссылкой на источники.
По данным Равида, украинцы согласились опубликовать позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы разрядить атмосферу. Он также добавил, что первый этап обсуждений между Вашингтоном и Киевом, который длился несколько часов, оказался наряженным.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на переговорах в Женеве удалось достичь хорошего прогресса, подчеркнув, что Россия является очевидной частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.