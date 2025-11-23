Рейтинг@Mail.ru
Дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, сообщает Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
21:22 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056993716.html
Дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, сообщает Reuters
Дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, сообщает Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
Дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, сообщает Reuters
Обнародованный в воскресенье дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, в том числе неприемлемое для РФ предложение о возможности членства Украины в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:22:00+03:00
2025-11-23T21:22:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
нато
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, сообщает Reuters

Reuters: план ЕС включает предложение о возможности членства Украины в НАТО

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обнародованный в воскресенье дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, в том числе неприемлемое для РФ предложение о возможности членства Украины в НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Как следует из текста документа, Европа в своем предложении по урегулированию допускает вступление Украины в НАТО при консенсусе среди членов альянса. Европейское предложение по плану урегулирования не содержит сроков, в которые Украина должна провести выборы. Европейские предложения по урегулированию содержат пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, но с формулировкой "в мирное время". Кроме того, европейские предложения по урегулированию не содержат пункт про признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мелони призвала сосредоточиться на американском плане по Украине
21:14
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
19:51
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
