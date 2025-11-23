Стубб и Мелони обсудили с Трампом план США по Украине, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он и премьер Италии Джорджа Мелони провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу плана США по Украине, передает Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он и премьер Италии Джорджа Мелони провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу плана США по Украине, передает агентство Блумберг.

"Стубб заявил, что он и ... Мелони обсудили с президентом США Дональдом Трампом мирный план США из 28 пунктов", - говорится в публикации.

Стубб, который дал интервью Блумбергу, не стал раскрывать подробности звонка. Президент Финляндии подчеркнул, что звонок был "совершенно спонтанным".

"Президент Трамп - это тот человек, который принимает решение о том, какими будут параметры документа. В конце концов ничего не пройдет без одобрения президента Трампа", - заявил Стубб.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.