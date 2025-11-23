Рейтинг@Mail.ru
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 23.11.2025 (обновлено: 16:05 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056932150.html
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
Вооруженные силы Украины теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:03:00+03:00
2025-11-23T16:05:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056902602.html
https://ria.ru/20251123/telegraph-2056898764.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ростех
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ростех
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ

MWM: Украина теряет системы ПВО быстрее, чем Запад может их заменить

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить, пишет Military Watch Magazine.
«
"Несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В США сделали громкое заявление из-за опасной выходки Украины
11:30
В пятницу в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что самолеты типа Су-30СМ2 уничтожили в ходе специальной военной операции уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot.
В начале ноября Владимир Зеленский утверждал, что Украина получила две системы Patriot от Германии.
Президент США Дональд Трамп объявлял, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ рассказали, как Зеленский оказался в осаде
10:49
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала