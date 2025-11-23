Рейтинг@Mail.ru
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
12:51 23.11.2025 (обновлено: 12:56 23.11.2025)
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде - РИА Новости, 23.11.2025
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило обвинение секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову в хищении, утверждает РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T12:51:00+03:00
2025-11-23T12:56:00+03:00
украина
россия
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде

В Раде заявили о подготовке обвинения секретарю СНБО Умерову в хищении

Рустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило обвинение секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову в хищении, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее Гончаренко* заявил, что Умеров фигурирует в обвинительном заключении бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича в резонансном деле о коррупции.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции
17 ноября, 17:31
"НАБУ подготовили подозрение по Рустему Умерову. Его обвиняют в хищении государственных средств. Кроме этого, на Рустема Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко 20 ноября сообщила, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Владимиру Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря СНБО.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал
20 ноября, 15:43
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичРустем УмеровАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
