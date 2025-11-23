МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack заявил, что Киев с помощью диверсий в Европе хочет добиться ввода на Украину иностранных войск.
"Проблема для Туска и других представителей польских спецслужб заключается в том, что пойманные и арестованные ими люди были не россиянами, а украинцами. Чтобы скрыть свою ошибку, Туск попытался без малейших доказательств утверждать, что украинцы работали на Москву. Становится очевидным, что Украина пытается спровоцировать Европу на отправку войск на свою территорию", — говорится в публикации.
Эксперт предположил, что Украина также может стоять за предыдущими инцидентами с применением беспилотников в разных европейских странах.
Полиция Мазовецкого воеводства 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он уточнил, что, по данным следствия, диверсию совершили двое украинцев, которые якобы сотрудничали с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в этой ситуации. Он также отметил, что Польша обвиняет Россию во всех проявлениях гибридной войны.
Варшава не в первый раз безосновательно вменяет Москве различные провокации. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.