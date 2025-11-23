На Украине признали Ломоносова символом российского империализма

Памятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева якобы символами "российского империализма", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.

Согласно украинскому законодательству, посвященные этим лицам объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.

Пушкин, Лермонтов, Суриков, Так, в списке украинского института нацпамяти оказались Ломоносов Тургенев . Также в него внесены адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов , император Петр І.

"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.

Ломоносов - один из выдающихся русских ученых. Он проявил себя как химик, физик, историк, сыграл важную роль в формировании русского литературного языка.