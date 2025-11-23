Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали Ломоносова символом российского империализма - РИА Новости, 23.11.2025
10:57 23.11.2025
На Украине признали Ломоносова символом российского империализма
Украинский "Институт национальной памяти" посчитал русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца...
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева якобы символами "российского империализма", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
Согласно украинскому законодательству, посвященные этим лицам объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.
Так, в списке украинского института нацпамяти оказались Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Суриков, Тургенев. Также в него внесены адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, император Петр І.
"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.
Ломоносов - один из выдающихся русских ученых. Он проявил себя как химик, физик, историк, сыграл важную роль в формировании русского литературного языка.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
