Депутат Рады потребовал ареста Зеленского - РИА Новости, 23.11.2025
02:36 23.11.2025 (обновлено: 14:17 23.11.2025)
Депутат Рады потребовал ареста Зеленского
Украинцы должны немедленно арестовать Владимира Зеленского, с таким призывом выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 23.11.2025
Депутат Рады потребовал ареста Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал надеть наручники на Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинцы должны немедленно арестовать Владимира Зеленского, с таким призывом выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники", — написал он.
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: над Зеленским нависла тройная угроза
01:46
Вчера экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине есть силы, которые хотят отставки Владимира Зеленского.
В эфире белорусского телеканала ОНТ Азаров прокомментировал возможность социального взрыва и протестов на Украине на фоне разгорающегося крупного коррупционного скандала. По его словам, в Верховной раде зарегистрировано постановление об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с поста и требование отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Ранее Гончаренко* сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота
01:00
 
