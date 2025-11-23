Депутат Рады потребовал ареста Зеленского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинцы должны немедленно арестовать Владимира Зеленского, с таким призывом выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники", — написал он.
Вчера экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине есть силы, которые хотят отставки Владимира Зеленского.
В эфире белорусского телеканала ОНТ Азаров прокомментировал возможность социального взрыва и протестов на Украине на фоне разгорающегося крупного коррупционного скандала. По его словам, в Верховной раде зарегистрировано постановление об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с поста и требование отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Ранее Гончаренко* сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.