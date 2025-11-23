МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа все время обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву, пишет газета The Telegraph.
По данным газеты, европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснило издание, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях.
"Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду", — заключил автор.
Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник заявил, что европейские лидеры столкнулись с собственной слабостью и некомпетентностью в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся лозунги о продолжающейся поддержке, общество в ЕС все больше устает от украинского вопроса, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.