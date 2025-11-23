Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что случилось с Украиной из-за России
01:29 23.11.2025
На Западе рассказали, что случилось с Украиной из-за России
На Западе рассказали, что случилось с Украиной из-за России
Европа все время обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T01:29:00+03:00
2025-11-23T01:29:00+03:00
На Западе рассказали, что случилось с Украиной из-за России

Telegraph: Европа лгала Киеву о его способности победить Россию

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа все время обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву, пишет газета The Telegraph.
"(Европе. — Прим. Ред.) явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В конгрессе призвали Зеленского принять план США по Украине
00:42
По данным газеты, европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснило издание, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях.
"Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду", — заключил автор.
Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник заявил, что европейские лидеры столкнулись с собственной слабостью и некомпетентностью в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся лозунги о продолжающейся поддержке, общество в ЕС все больше устает от украинского вопроса, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Пушков прокомментировал реакцию Джонсона на план США по Украине
00:38
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
