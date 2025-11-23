https://ria.ru/20251123/tyulen-2057009228.html
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море - РИА Новости, 24.11.2025
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море
Ветеринары помогли тюленю, который был обнаружен на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, животное отпустили в воду, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T23:20:00+03:00
2025-11-23T23:20:00+03:00
2025-11-24T12:07:00+03:00
происшествия
баренцево море
териберка
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
хорошие новости
баренцево море
териберка
мурманская область
Новости
ru-RU
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море
В Териберке ветеринары помогли тюленю, обнаруженному на берегу Баренцева моря