В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море - РИА Новости, 24.11.2025
Хорошие новости
 
23:20 23.11.2025 (обновлено: 12:07 24.11.2025)
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море
Ветеринары помогли тюленю, который был обнаружен на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, животное отпустили в воду, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
баренцево море
териберка
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
хорошие новости
баренцево море
териберка
мурманская область
происшествия, баренцево море, териберка, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Баренцево море, Териберка, Мурманская область, Андрей Чибис, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Хорошие новости
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море

В Териберке ветеринары помогли тюленю, обнаруженному на берегу Баренцева моря

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Ветеринары помогли тюленю, который был обнаружен на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, животное отпустили в воду, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Раненый тюлень, которого сегодня нашли в Териберке, спасен! Ветеринары оперативно оказали ему помощь и выпустили в воду", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
По словам Чибиса, слаженно отработали сотрудники Росприроднадзора, минприроды, минтуризма и предпринимательства региона, специалисты из дирекции ООПТ, турсообщество, ученые и волонтеры.
В воскресенье днем местные жители обнаружили на берегу моря тюленя, на туловище у которого обнаружились раны. По сообщениям волонтеров, сначала люди дежурили около ластоногого, чтобы его не загрызли собаки, потом доставили в безопасное место, где ему оказали помощь.
Хорошие новости
 
 
