В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Ветеринары помогли тюленю, который был обнаружен на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, животное отпустили в воду, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

В воскресенье днем местные жители обнаружили на берегу моря тюленя, на туловище у которого обнаружились раны. По сообщениям волонтеров, сначала люди дежурили около ластоногого, чтобы его не загрызли собаки, потом доставили в безопасное место, где ему оказали помощь.