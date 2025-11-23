На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ*, сообщают СМИ

https://ria.ru/20251123/turtsiya-2056924004.html
Масштабная операция против ИГИЛ* прошла в Газиантепе, на юге Турции, задержаны 13 человек, информирует телеканал HaberGlobal. РИА Новости, 23.11.2025
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости.
Масштабная операция против ИГИЛ* прошла в Газиантепе, на юге Турции, задержаны 13 человек, информирует телеканал
HaberGlobal.
"Под руководством генеральной прокуратуры Газиантепа Управление по борьбе с терроризмом Генерального командования жандармерии начало операцию против террористической организации ИГИЛ*. Команды провинциального командования жандармерии установили адреса подозреваемых, которые, как было установлено, финансировали ИГИЛ*", - говорится в сообщении телеканала.
Операция охватила 12 различных адресов. В ходе обысков были задержаны 13 подозреваемых.
"В ходе обысков были изъяты цифровые материалы, а задержанные после проведения необходимых процедур были направлены в суд", - уточняется в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация