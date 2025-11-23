На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ*, сообщают СМИ

"Под руководством генеральной прокуратуры Газиантепа Управление по борьбе с терроризмом Генерального командования жандармерии начало операцию против террористической организации ИГИЛ*. Команды провинциального командования жандармерии установили адреса подозреваемых, которые, как было установлено, финансировали ИГИЛ*", - говорится в сообщении телеканала.