На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ*, сообщают СМИ
14:24 23.11.2025
На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ*, сообщают СМИ
На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ*, сообщают СМИ
Масштабная операция против ИГИЛ* прошла в Газиантепе, на юге Турции, задержаны 13 человек, информирует телеканал HaberGlobal. РИА Новости, 23.11.2025
На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ*, сообщают СМИ

HaberGlobal: на юге Турции прошла операция против ИГ*, задержаны 13 человек

Боевик террористической группировки
Боевик террористической группировки - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки. Архивное фото
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Масштабная операция против ИГИЛ* прошла в Газиантепе, на юге Турции, задержаны 13 человек, информирует телеканал HaberGlobal.
"Под руководством генеральной прокуратуры Газиантепа Управление по борьбе с терроризмом Генерального командования жандармерии начало операцию против террористической организации ИГИЛ*. Команды провинциального командования жандармерии установили адреса подозреваемых, которые, как было установлено, финансировали ИГИЛ*", - говорится в сообщении телеканала.
Операция охватила 12 различных адресов. В ходе обысков были задержаны 13 подозреваемых.
"В ходе обысков были изъяты цифровые материалы, а задержанные после проведения необходимых процедур были направлены в суд", - уточняется в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
19 октября, 05:32
 
