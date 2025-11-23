https://ria.ru/20251123/tsentr-2056910670.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности более 435 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 210, сообщило РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
сша
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 435 военных в зоне ответственности "Центра"