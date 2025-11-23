https://ria.ru/20251123/tramp-2057010731.html
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио - РИА Новости, 23.11.2025
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом по украинскому урегулированию, достигнутом на переговорах в Женеве, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 23.11.2025
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Рубио: Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве