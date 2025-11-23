Рейтинг@Mail.ru
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/tramp-2057010731.html
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио - РИА Новости, 23.11.2025
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом по украинскому урегулированию, достигнутом на переговорах в Женеве, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T23:31:00+03:00
2025-11-23T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
женева (город)
европа
марко рубио
дональд трамп
сша
женева (город)
европа
в мире, сша, женева (город), европа, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Женева (город), Европа, Марко Рубио, Дональд Трамп
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио

Рубио: Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом по украинскому урегулированию, достигнутом на переговорах в Женеве, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
"Он (Трамп - ред.) был очень позитивным", - сказал Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы и Киева.
Так он ответил на вопрос о том, что передаст Трампу о состоявшемся раунде переговоров. Рубио заявил, что контактировал с президентом США уже после заявления американского лидера в его соцсети о том, что киевские власти не выразили благодарности за усилия Вашингтона.
"Сегодня был самый продуктивный день. И я с ним с тех пор разговаривал (с момента публикации заявления президента - ред.), и он удовлетворен нашими отчетами об уровне достигнутого прогресса", - сказал Рубио.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Рубио рассказал о ходе согласования плана по Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЖенева (город)ЕвропаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
