Трамп больше не планирует лишать Нью-Йорк финансирования

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не планирует лишать Нью-Йорк федерального финансирования после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани, сообщил в воскресенье глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

"Сейчас он об этом не думает", - сказал чиновник в интервью телеканала CNN на вопрос о звучавших угрозах Трампа лишить город финансирования в случае победы Мамдани.

Хассет добавил, что американская администрация намерена подождать и посмотреть на действия Мамдани после его вступления в должность, но пока видит признаки, указывающие на возможность президента и будущего мэра работать сообща.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.