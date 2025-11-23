Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство США в украинском конфликте
17:44 23.11.2025
Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство США в украинском конфликте
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье возложил вину за украинский конфликт на Киев и предыдущее руководство США.
2025-11-23T17:44:00+03:00
2025-11-23T17:44:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство США в украинском конфликте

Трамп возложил вину за украинский конфликт на Киев и предыдущее руководство США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье возложил вину за украинский конфликт на Киев и предыдущее руководство США.
"Война между Россией и Украиной является жестокой и ужасной, при сильном и качественном руководстве США и Украины она никогда бы не случилась", - написал он в социальной сети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что за годы президентства Джо Байдена конфликт только усугубился.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп предложил Зеленскому воевать до разрыва сердца
Вчера, 21:03
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампДжо Байден
 
 
