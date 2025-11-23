Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал руководство Украины неблагодарным
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 23.11.2025 (обновлено: 18:43 23.11.2025)
Трамп назвал руководство Украины неблагодарным
Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство". РИА Новости, 23.11.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство".
«
"Украинское "руководство" не выразило никакой благодарности за наши усилия", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал план по Украине неокончательным
Вчера, 20:34
Американский президент не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Киева. Он посетовал на то, что европейские страны продолжают покупать нефть у России, несмотря на санкции Вашингтона.
Помимо этого, хозяин Белого дома утверждает, что США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден "отдавал все бесплатно". По словам Трампа, он "унаследовал" украинский кризис от предыдущей администрации, при которой он начался и с тех пор только усугублялся, при этом во время его первого срока о конфликте "не было и речи".
"При сильном и качественном руководстве США и Украины его никогда бы не случилось", — отметил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ним. В Кремле выразили открытость для диалога на основе итогов переговоров Владимира Путина и Трампа на Аляске, состоявшихся 15 августа.

План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
16:54
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Европу списали со счетов. Теперь официально
Вчера, 08:00
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Удержать на ногах". СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
16:05
 
