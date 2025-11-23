Рейтинг@Mail.ru
Трамп с бойкотом G20 не укрепит однополярность, считает президент Бразилии - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/tramp-2056939395.html
Трамп с бойкотом G20 не укрепит однополярность, считает президент Бразилии
Трамп с бойкотом G20 не укрепит однополярность, считает президент Бразилии - РИА Новости, 23.11.2025
Трамп с бойкотом G20 не укрепит однополярность, считает президент Бразилии
Президент США Дональд Трамп, бойкотирующий саммит G20 и отказывающийся от участия в ряде других международных форматов, пытается укрепить однополярный порядок,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:36:00+03:00
2025-11-23T15:36:00+03:00
в мире
сша
бразилия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg
https://ria.ru/20251122/g20-2056807540.html
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_212cd8628389abb72f122007c655b852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Всемирная торговая организация (ВТО)
Трамп с бойкотом G20 не укрепит однополярность, считает президент Бразилии

Лула да Силва: Трамп хочет укрепить однополярность, но победит многополярность

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, бойкотирующий саммит G20 и отказывающийся от участия в ряде других международных форматов, пытается укрепить однополярный порядок, но многополярность в итоге победит, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Президент Трамп на протяжении месяцев, например, уходом от работы в ВТО, показывает, что ... пытается укрепить однополярность. Думаю, многополярность победит. Мы все знаем, что вместе мы будем сильнее", - сказал он журналистам на полях саммита "Группы двадцати", комментируя отсутствие США на мероприятии.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В декларации саммита G20 отразили отсутствие США
Вчера, 15:38
 
В миреСШАБразилияДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцаткаВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала