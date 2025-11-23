Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал предателями конгрессменов-демократов, призвавших военных не подчиняться приказам властей. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.

"Предатели, которые призвали военных не слушаться моих приказов, должны быть в тюрьме прямо сейчас. <...> Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу — это серьезное преступление", — написал глава Белого дома.

По его словам, многие правовые эксперты придерживаются схожей позиции.

На минувшей неделе шесть демократов в конгрессе опубликовали видео с призывом к военнослужащим не выполнять приказы Трампа, если они противоречат закону. Сообщается, что у всех участников ролика есть опыт службы в армии или разведке.

Американский президент в ответ заявил, что подстрекательство к мятежу карается смертной казнью. Это вызвало волну критики среди конгрессменов, и они, по данным Axios и The Washington Post, написали заявления в полицию.

Позднее представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщения, что Трамп желает казнить демократов. По его собственным словам, он имел в виду, что за такие призывы казнили в прежние времена.

Все это происходит на фоне ударов США по катерам в Тихом океане, как утверждается, для борьбы с наркоторговлей.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проводят для борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы.

Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.