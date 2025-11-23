Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве - РИА Новости, 23.11.2025
07:44 23.11.2025 (обновлено: 09:19 23.11.2025)
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве - РИА Новости, 23.11.2025
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве
Президент США Дональд Трамп назвал предателями конгрессменов-демократов, призвавших военных не подчиняться приказам властей. Такое заявление он сделал в соцсети РИА Новости, 23.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, венесуэла, николас мадуро, марко рубио, карибское море, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Венесуэла, Николас Мадуро, Марко Рубио, Карибское море, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Государственный департамент США
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве

Трамп назвал предателями конгрессменов, призвавших военных к неповиновению

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал предателями конгрессменов-демократов, призвавших военных не подчиняться приказам властей. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.
"Предатели, которые призвали военных не слушаться моих приказов, должны быть в тюрьме прямо сейчас. <...> Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу — это серьезное преступление", — написал глава Белого дома.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Белом доме заявили, что демократы превращаются в коммунистов
14 ноября, 04:47
По его словам, многие правовые эксперты придерживаются схожей позиции.
На минувшей неделе шесть демократов в конгрессе опубликовали видео с призывом к военнослужащим не выполнять приказы Трампа, если они противоречат закону. Сообщается, что у всех участников ролика есть опыт службы в армии или разведке.
Американский президент в ответ заявил, что подстрекательство к мятежу карается смертной казнью. Это вызвало волну критики среди конгрессменов, и они, по данным Axios и The Washington Post, написали заявления в полицию.

Позднее представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщения, что Трамп желает казнить демократов. По его собственным словам, он имел в виду, что за такие призывы казнили в прежние времена.

Все это происходит на фоне ударов США по катерам в Тихом океане, как утверждается, для борьбы с наркоторговлей.
Военнослужащие Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пентагон отзывает бойцов нацгвардии из Чикаго и Портленда, сообщает NYT
16 ноября, 19:11

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проводят для борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть Мадуро
01:29
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В конце прошлой недели в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
18 ноября, 03:43
 
В миреСШАДональд ТрампВенесуэлаНиколас МадуроМарко РубиоКарибское мореЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Государственный департамент США
 
 
