В России за 2025 год число террористических преступлений выросло на 75%

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений террористического характера увеличилось на 75% за девять месяцев 2025 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.

"В январе – сентябре 2025 года зарегистрированы 4467 преступлений террористического характера (+75,0%) и 1760 преступлений экстремистской направленности (+28,1%)", - говорится в материалах.

Как следует из материалов МВД РФ за 2024 год, тогда за аналогичный период были зарегистрированы 2,6 тысячи преступлений террористического характера и 1,4 тысячи преступлений экстремистской направленности.