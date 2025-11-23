https://ria.ru/20251123/terrorizm-2056934978.html
В России за 2025 год число террористических преступлений выросло на 75%
россия
происшествия
россия, происшествия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений террористического характера увеличилось на 75% за девять месяцев 2025 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.
"В январе – сентябре 2025 года зарегистрированы 4467 преступлений террористического характера (+75,0%) и 1760 преступлений экстремистской направленности (+28,1%)", - говорится в материалах.
Как следует из материалов МВД РФ за 2024 год, тогда за аналогичный период были зарегистрированы 2,6 тысячи преступлений террористического характера и 1,4 тысячи преступлений экстремистской направленности.
Кроме того, в материалах правоохранителей за 2025 год отмечается, что более 2 тысяч преступлений из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера совершены в текущем году, в том числе, более 270 преступлений были пресечены на стадии подготовки и покушения, в 2024 году было пресечено 207 преступлений.