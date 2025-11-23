Рейтинг@Mail.ru
Операторы связи предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета
23.11.2025
Операторы связи предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета
Операторы связи предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета
Операторы связи предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета

Операторы сообщили об ограничении мобильного интернета из-за мер безопасности

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские операторы связи предупреждают своих абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета, однако сервисы из "белого списка" будут работать, передает корреспондент РИА Новости.
"В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами", - пишет МТС. Оператор напомнил, что обычные звонки и СМС работают без изменений.
В свою очередь, Т2 уведомляет абонентов, что, по независящим от оператора причинам возможно ограничение мобильного интернета.
"Это связано с мерами безопасности. Востребованные онлайн-сервисы остаются доступными", - заверила компания.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты РИА Новости, "Комсомольской правды", РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и СМС на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
