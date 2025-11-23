Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке

https://ria.ru/20251123/svo-2057012372.html
Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2025
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание украинского беспилотника пришлось по многоквартирному жилому дому. Он ударился в одну из стен и упал на землю, где и сдетонировал. В результате взрыва сгорели два гражданских автомобиля, поврежден фасад здания и остекление.
На месте происшествия найдено множество характерных фрагментов ударного БПЛА самолетного типа - крылья с надписями на украинском языке, двигатель, поражающие элементы в виде шрапнели, микросхемы и обшивка дрона.
Возникшее возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС
прибывшими на место. По словам очевидцев, пострадавших при атаке беспилотника не оказалось.