Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 23.11.2025
Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке
Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2025
Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке

Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка

ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание украинского беспилотника пришлось по многоквартирному жилому дому. Он ударился в одну из стен и упал на землю, где и сдетонировал. В результате взрыва сгорели два гражданских автомобиля, поврежден фасад здания и остекление.
На месте происшествия найдено множество характерных фрагментов ударного БПЛА самолетного типа - крылья с надписями на украинском языке, двигатель, поражающие элементы в виде шрапнели, микросхемы и обшивка дрона.
Возникшее возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС прибывшими на место. По словам очевидцев, пострадавших при атаке беспилотника не оказалось.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Заголовок открываемого материала