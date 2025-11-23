https://ria.ru/20251123/svo-2057002575.html
В Запорожье прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Запорожье прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.11.2025
В Запорожье прогремели взрывы, сообщают СМИ
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, передает украинское новостное агентство "Укринформ". РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T22:34:00+03:00
2025-11-23T22:34:00+03:00
2025-11-23T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053410972_642:228:3068:1593_1920x0_80_0_0_4ce89886eb1058bb717c4f45e9edda59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053410972_658:105:3068:1913_1920x0_80_0_0_88b69054da5849f6eaecdff812fa299d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремели взрывы, сообщают СМИ
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы