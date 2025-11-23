Пушилин рассказал о продвижении ВС России в черте Северска

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в черте города Северска, там удалось расширить зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Также сам Северск , мы видим, внутри города также продолжается продвижение и расширение зоны контроля наших подразделений. В общем, все развивается достаточно стремительно с учетом текущей ситуации", — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава республики также отметил, что подразделения российской армии расширили зону контроля в Иванополье и со стороны Клебан-Быкского водохранилища.

По словам Пушилина, в Красноармейске и Димитрове продолжается зачистка от ВСУ, идут городские бои.

"Там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты", — сообщил глава ДНР.

Северск находится на северо-востоке ДНР, недалеко от Славянска. Как сообщал ранее Пушилин, вооруженные силы наступают в городе, там идут бои. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения населенного пункта.