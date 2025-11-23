https://ria.ru/20251123/svo-2057001170.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в черте Северска
Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в черте города Северска, там удалось расширить зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в черте города Северска, там удалось расширить зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также сам Северск
, мы видим, внутри города также продолжается продвижение и расширение зоны контроля наших подразделений. В общем, все развивается достаточно стремительно с учетом текущей ситуации", — рассказал Пушилин
в своем Telegram-канале.
Глава республики также отметил, что подразделения российской армии расширили зону контроля в Иванополье и со стороны Клебан-Быкского водохранилища.
По словам Пушилина, в Красноармейске и Димитрове продолжается зачистка от ВСУ, идут городские бои.
"Там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты", — сообщил глава ДНР.
Северск находится на северо-востоке ДНР, недалеко от Славянска. Как сообщал ранее Пушилин, вооруженные силы наступают в городе, там идут бои. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения населенного пункта.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.