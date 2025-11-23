Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске и Димитрове идут городские бои, заявил Пушилин
23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 23.11.2025
В Красноармейске и Димитрове идут городские бои, заявил Пушилин
В Красноармейске и Димитрове идут городские бои, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.11.2025
В Красноармейске и Димитрове идут городские бои, заявил Пушилин
Зачистка от ВСУ продолжается в Красноармейске и Димитрове, идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
В Красноармейске и Димитрове идут городские бои, заявил Пушилин

Пушилин: в Красноармейске и Димитрове продолжается зачистка от ВСУ

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Зачистка от ВСУ продолжается в Красноармейске и Димитрове, идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сам Красноармейск, мы видим, продолжает зачищаться, (идут) городские бои. Причем, если брать и восточную часть Димитрова, и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты",- сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
 
 
