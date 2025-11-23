https://ria.ru/20251123/svo-2056999950.html
В Красноармейске и Димитрове идут городские бои, заявил Пушилин
Зачистка от ВСУ продолжается в Красноармейске и Димитрове, идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
