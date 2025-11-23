https://ria.ru/20251123/svo-2056996894.html
В Николаевской области ВС России атаковали аэродром, сообщил источник
Удар нанесен по военному аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:51:00+03:00
Лебедев: нанесли удар по военному аэродрому в Вознесенске Николаевской области