В Николаевской области ВС России атаковали аэродром, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 23.11.2025
В Николаевской области ВС России атаковали аэродром, сообщил источник
В Николаевской области ВС России атаковали аэродром, сообщил источник
Удар нанесен по военному аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 23.11.2025
2025
В Николаевской области ВС России атаковали аэродром, сообщил источник

Лебедев: нанесли удар по военному аэродрому в Вознесенске Николаевской области

Военнослужащий ведет огонь. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вознесенск, прилет по военному аэродрому", - рассказал собеседник агентства.
