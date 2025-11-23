Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 23.11.2025 (обновлено: 21:34 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/svo-2056994730.html
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ
Преподаватель учебного центра ВСУ из Одессы майор Олег Кифа ликвидирован в зоне боевых действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:33:00+03:00
2025-11-23T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056932150.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ

В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ из Одессы Олега Кифу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Преподаватель учебного центра ВСУ из Одессы майор Олег Кифа ликвидирован в зоне боевых действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Вчера в Одессе прошли похороны старшего офицера ВСУ майора Кифы Олега Владимировича. Казалось бы, обычное событие для современной Украины даже при условии, что погибший является старшим офицером. Примечательно другое. Кифа занимал должность старшего преподавателя цикла военно-технических дисциплин в учебном центре "Десна", - сказал собеседник агентства.
В некрологе, по его словам, указывается, что майор погиб именно в зоне боевых действий.
"Теперь в штурмы уже отправляют преподавателей за некачественную подготовку личного состава?" - задался вопросом представитель силовых структур.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала