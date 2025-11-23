https://ria.ru/20251123/svo-2056994730.html
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ
Преподаватель учебного центра ВСУ из Одессы майор Олег Кифа ликвидирован в зоне боевых действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
одесса
украина
вооруженные силы украины
в мире
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ из Одессы Олега Кифу