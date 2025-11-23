https://ria.ru/20251123/svo-2056911380.html
ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
