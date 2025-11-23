Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 23.11.2025 (обновлено: 12:40 23.11.2025)
ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс ВСУ
ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
зрк с-300
вооруженные силы украины
украина
сша
безопасность, россия, зрк с-300, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Украина, США
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сводке российского ведомства.
Также нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотников самолетного типа, уточнили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
