Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 23.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Севера"
сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сумы
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумы
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Вильча Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что противник потерял до 140 военнослужащих, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
