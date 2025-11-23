https://ria.ru/20251123/svo-2056910388.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумы
МО: ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действия войск "Север"