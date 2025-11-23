Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 23.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"

МО: ВСУ за сутки потеряли до 75 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Юрковки, Григоровки, Новоданиловки, Степногорска в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области.
"Уничтожены до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад горючего и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского ведомства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
