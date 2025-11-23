https://ria.ru/20251123/svo-2056909842.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр"
МО: ВСУ за сутки потеряли до 75 боевиков в зоне действия войск "Днепр"