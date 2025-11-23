Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Петровка, Нечволодовка, Благодатовка и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашину Senator канадского производства, 17 автомобилей и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
