23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 23.11.2025
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах пяти населенных пунктов... РИА Новости, 23.11.2025
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, США
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Петровка, Нечволодовка, Благодатовка и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашину Senator канадского производства, 17 автомобилей и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
