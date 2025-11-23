Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову - РИА Новости, 23.11.2025
09:51 23.11.2025
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову - РИА Новости, 23.11.2025
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову
Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление ГБУ "Жилищник" к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову о взыскании госпошлины, следует из... РИА Новости, 23.11.2025
происшествия
москва
тимур иванов
жилищник
мосэнергосбыт
московский городской суд
москва
Новости
происшествия, москва, тимур иванов, жилищник, мосэнергосбыт, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Жилищник, Мосэнергосбыт, Московский городской суд
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову

"Жилищник" в суде хочет взыскать госпошлину с Тимура Иванова

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление ГБУ "Жилищник" к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову о взыскании госпошлины, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Зарегистрировано исковое заявление ГБУ "Жилищник района Арбат" к Иванову Тимуру Вадимовичу о возврате государственной пошлины", - следует из данных суда.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее московский "Жилищник" подавал иск в суд о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Иванову, его бывшей жене Светлане и её детям, однако его вернули заявителю. Мотивировка возвращения искового заявления не сообщалась. Теперь коммунальщики взыскивают с Иванова стоимость госпошлины за несостоявшийся суд.
6 ноября, 14:09
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
Также иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. В начале ноября суд удовлетворил исковое заявление "Мосэнергосбыта" о взыскании платы за коммуналку.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
26 августа, 05:21
Фонд капремонта обратился в суд с иском к экс-замминистра обороны Иванову
26 августа, 05:21
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановЖилищникМосэнергосбытМосковский городской суд
 
 
