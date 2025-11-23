Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото

Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление ГБУ "Жилищник" к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову о взыскании госпошлины, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Зарегистрировано исковое заявление ГБУ "Жилищник района Арбат" к Иванову Тимуру Вадимовичу о возврате государственной пошлины", - следует из данных суда.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее московский " Жилищник " подавал иск в суд о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Иванову , его бывшей жене Светлане и её детям, однако его вернули заявителю. Мотивировка возвращения искового заявления не сообщалась. Теперь коммунальщики взыскивают с Иванова стоимость госпошлины за несостоявшийся суд.

Также иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы , однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. В начале ноября суд удовлетворил исковое заявление " Мосэнергосбыта " о взыскании платы за коммуналку.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.