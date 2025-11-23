https://ria.ru/20251123/sud-2056894623.html
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление ГБУ "Жилищник" к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову о взыскании госпошлины, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Зарегистрировано исковое заявление ГБУ "Жилищник района Арбат" к Иванову Тимуру Вадимовичу о возврате государственной пошлины", - следует из данных суда.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее московский "Жилищник
" подавал иск в суд о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Иванову
, его бывшей жене Светлане и её детям, однако его вернули заявителю. Мотивировка возвращения искового заявления не сообщалась. Теперь коммунальщики взыскивают с Иванова стоимость госпошлины за несостоявшийся суд.
Также иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. В начале ноября суд удовлетворил исковое заявление "Мосэнергосбыта
" о взыскании платы за коммуналку.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд
1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.