СМИ: европейские страны допускают снятие санкций с России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские страны представили собственный план украинского урегулирования в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, который якобы попал в распоряжение британской газеты Telegraph.
"Санкции, введенные против России с 2014 года, могут постепенно и частично смягчаться после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения", — гласит один из пунктов в публикации.
Среди прочего опубликованный текст также предполагает:
- территориальные переговоры от текущей линии боевого соприкосновения после прекращения огня;
Следить за его соблюдением должны европейские страны под руководством США. Стороны смогут подавать сообщения о нарушениях через специально созданный механизм
- возврат на Украину якобы "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и "задержанных гражданских";
- обмен военнопленными по формуле "всех на всех";
- непринуждение Украины к нейтральному статусу, членство в НАТО при согласии всех стран альянса;
- гарантии безопасности для Киева по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, в том числе от США;
- отсутствие ограничений для ВСУ и оборонной промышленности, включая международное сотрудничество;
- вступление Украины в ЕС;
- безъядерный статус Украины в рамках ДНЯО;
- контроль Киева над Запорожской АЭС (с участием США) и Каховской дамбой;
- беспрепятственный проход по Днепру и контроль Украины над Кинбурнской косой;
- полное восстановление Украины и "финансовую компенсацию", в том числе за счет замороженных российских активов;
- отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.
Позднее агентство Reuters опубликовало свою версию дополненного плана ЕС, которая содержит значительные отличия от текста, обнародованного Telegraph. В частности, численность личного состава ВСУ в ней предлагается ограничить 800 тысячами человек.
Накануне немецкий журнал Spiegel сообщил, что европейские союзники Украины отправили в Вашингтон встречное предложение по достижению мира на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ним. В Кремле выразили открытость для диалога на основе итогов переговоров Владимира Путина и Трампа на Аляске, состоявшихся 15 августа.
План США по урегулированию на Украине
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.