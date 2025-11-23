СМИ: европейские страны допускают снятие санкций с России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские страны представили собственный план украинского урегулирования в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, который якобы попал в распоряжение британской газеты Европейские страны представили собственный план украинского урегулирования в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, который якобы попал в распоряжение британской газеты Telegraph

"Санкции, введенные против России с 2014 года, могут постепенно и частично смягчаться после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения", — гласит один из пунктов в публикации.

Среди прочего опубликованный текст также предполагает:

территориальные переговоры от текущей линии боевого соприкосновения после прекращения огня;

Следить за его соблюдением должны европейские страны под руководством США. Стороны смогут подавать сообщения о нарушениях через специально созданный механизм

возврат на Украину якобы "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и "задержанных гражданских";

обмен военнопленными по формуле "всех на всех";

непринуждение Украины к нейтральному статусу, членство в НАТО при согласии всех стран альянса;

гарантии безопасности для Киева по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, в том числе от США;

отсутствие ограничений для ВСУ и оборонной промышленности, включая международное сотрудничество;

вступление Украины в ЕС;

безъядерный статус Украины в рамках ДНЯО;

контроль Киева над Запорожской АЭС (с участием США) и Каховской дамбой;

беспрепятственный проход по Днепру и контроль Украины над Кинбурнской косой;

полное восстановление Украины и "финансовую компенсацию", в том числе за счет замороженных российских активов;

отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Позднее агентство Reuters опубликовало свою версию дополненного плана ЕС, которая содержит значительные отличия от текста, обнародованного Telegraph. В частности, численность личного состава ВСУ в ней предлагается ограничить 800 тысячами человек.

Накануне немецкий журнал Spiegel сообщил, что европейские союзники Украины отправили в Вашингтон встречное предложение по достижению мира на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ним. В Кремле выразили открытость для диалога на основе итогов переговоров Владимира Путина Трампа на Аляске , состоявшихся 15 августа.

План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:

передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;

заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;

сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;

запрет на размещение на Украине иностранных войск;

отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;

установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;

снятие санкций.

По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.