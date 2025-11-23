Рейтинг@Mail.ru
13:18 23.11.2025
Страны G20 намерены содействовать обеспечению энергетической безопасности
Страны G20 намерены содействовать обеспечению энергетической безопасности
Страны G20 будут содействовать обеспечению энергетической безопасности, ценовой приемлемости энергии и доступа к ней, а также укреплению стабильности рынков,... РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 намерены содействовать обеспечению энергетической безопасности

Страны G20 будут содействовать обеспечению энергетической безопасности

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 будут содействовать обеспечению энергетической безопасности, ценовой приемлемости энергии и доступа к ней, а также укреплению стабильности рынков, сообщается в совместной декларации участников G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
“Мы будем содействовать обеспечению энергетической безопасности, ценовой приемлемости энергии и доступа к ней, а также укреплению стабильности рынков различными способами и распространению технологически нейтрального подхода с целью ускорения справедливых и инклюзивных устойчивых энергетических переходов, в том числе путем дополнительного управления энергоснабжением и спросом на энергоносители, а также усилий по расширению и модернизации энергопередающих сетей, которые вносят вклад в достижение национальных и коллективных целей для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы”, - сообщается в декларации.
При этом страны G20 будут поддерживать сбалансированные, надежные, инновационные, безопасные, недорогие, доступные, чистые и устойчивые энергетические системы в соответствии с актуальными и применимыми целями и международными обязательствами.
“Мы поддерживаем реализацию усилий по троекратному глобальному увеличению мощностей возобновляемой энергетики и глобальному удвоению среднегодовых темпов повышения энергоэффективности путем существующих целевых показателей и политик”, - отмечается также в документе.
