США ожидают предложений по техническим вопросам плана, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
23:26 23.11.2025 (обновлено: 10:57 24.11.2025)
США ожидают предложений по техническим вопросам плана, заявил Рубио
США ожидают предложений по техническим вопросам плана, заявил Рубио
США ожидают предложений по техническим вопросам плана, заявил Рубио

Рубио: США ждут ответов и предложений на ряд технических вопросов плана 24 часа

Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. США ожидают ответов и предложений по техническим вопросам плана украинского урегулирования в течение следующих 24 часов, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
"Есть несколько технических вопросов, на которые мы ожидаем от них ответов или предложений в течение следующих 24 часов или около того", - сказал Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы и Киева.
ЕС внес коррективы в план США по урегулированию на Украине
