Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 23.11.2025 (обновлено: 10:44 24.11.2025)
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине
Разрабатываемый США план по мирному урегулированию конфликта на Украине содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, заявил госсекретарь США Марко... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
марко рубио
в мире, сша, украина, европа, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Марко Рубио
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине

Рубио: план США по Украине может содержать 26 или 28 пунктов

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanГосударственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Разрабатываемый США план по мирному урегулированию конфликта на Украине содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Двадцать восемь или двадцать шесть пунктов, в зависимости от того, какая версия", - сказал Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы и Киева.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно
18 апреля, 10:11
 
