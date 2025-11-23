https://ria.ru/20251123/ssha-2057005109.html
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Рубио рассказал детали о плане по мирному урегулированию на Украине
Разрабатываемый США план по мирному урегулированию конфликта на Украине содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, заявил госсекретарь США Марко... РИА Новости, 24.11.2025
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Разрабатываемый США план по мирному урегулированию конфликта на Украине содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Двадцать восемь или двадцать шесть пунктов, в зависимости от того, какая версия", - сказал Рубио
на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы
и Киева
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.