Переговорщики в Женеве работают над сближением позиций, заявил Рубио - РИА Новости, 23.11.2025
20:30 23.11.2025 (обновлено: 20:39 23.11.2025)
Переговорщики в Женеве работают над сближением позиций, заявил Рубио
Переговорщики в Женеве работают над сближением позиций, заявил Рубио
Участники переговоров в Женеве по украинскому урегулированию работают над сближением позиций и изменениями в плане США, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 23.11.2025
в мире
россия
сша
киев
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
в мире, россия, сша, киев, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Переговорщики в Женеве работают над сближением позиций, заявил Рубио

Рубио: участники переговоров в Женеве работают над сближением позиций по Украине

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Участники переговоров в Женеве по украинскому урегулированию работают над сближением позиций и изменениями в плане США, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями. Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям", - сказал Рубио журналистам в Женеве.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
19:51
По его словам, встреча проходит продуктивно.
"У нас был очень хороший результат работы, который основан на вкладе всех вовлеченных сторон. Мы смогли пройти по этому плану пункт за пунктом", - сказал Рубио.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украина приняла план США как основу для переговоров, пишет FT
19:00
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мерц выдвинул новое предложение по плану США по Украине
17:04
 
