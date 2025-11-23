Рейтинг@Mail.ru
Американский чиновник рассказал о переговорах с Украиной, сообщает Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
15:35 23.11.2025
Американский чиновник рассказал о переговорах с Украиной, сообщает Reuters
Американский чиновник рассказал о переговорах с Украиной, сообщает Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
Американский чиновник рассказал о переговорах с Украиной, сообщает Reuters
Американский чиновник сообщил о "позитивных и конструктивных" переговорах с украинской стороной перед встречей в Женеве, передаёт агентство Reuters. РИА Новости, 23.11.2025
Американский чиновник рассказал о переговорах с Украиной, сообщает Reuters

Reuters: США и Украина провели конструктивные переговоры перед встречей в Женеве

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский чиновник сообщил о "позитивных и конструктивных" переговорах с украинской стороной перед встречей в Женеве, передаёт агентство Reuters.
В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что в воскресенье в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины.
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине
"Состоялись позитивные и конструктивные переговоры с украинцами до встречи в Женеве", - говорится в сообщении со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По информации агентства, государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф уже находятся в Женеве для переговоров. Рейтер со ссылкой на чиновника также информирует, что на встрече в Женеве запланирован целый день переговоров американской и украинской сторон "в разных форматах".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
