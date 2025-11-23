В Венесуэле обвинили США в попытке вернуть контроль над Карибским морем

КАРАКАС, 23 ноя – РИА Новости. США за счет операции в Карибском море стремятся восстановить контроль над его акваторией на фоне возросшего военно-морского потенциала Китая и России и их активной торговой деятельности в Латинской Америке, сообщил РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и член Комиссии по вопросам безопасности и обороны Национальной Ассамблеи этой страны Хуан Ромеро.