В Венесуэле обвинили США в попытке вернуть контроль над Карибским морем
13:20 23.11.2025
В Венесуэле обвинили США в попытке вернуть контроль над Карибским морем
США за счет операции в Карибском море стремятся восстановить контроль над его акваторией на фоне возросшего военно-морского потенциала Китая и России и их... РИА Новости, 23.11.2025
2025
в мире, сша, венесуэла, карибское море, николас мадуро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Николас Мадуро, NBC
В Венесуэле обвинили США в попытке вернуть контроль над Карибским морем

Ромеро: США пытаются вернуть контроль над Карибским морем

© AP Photo / Matias DelacroixЛюди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 23 ноя – РИА Новости. США за счет операции в Карибском море стремятся восстановить контроль над его акваторией на фоне возросшего военно-морского потенциала Китая и России и их активной торговой деятельности в Латинской Америке, сообщил РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и член Комиссии по вопросам безопасности и обороны Национальной Ассамблеи этой страны Хуан Ромеро.
"США пытаются вернуть себе контроль над Карибским морем. Дело в том, что Китай и Россия обладают большей военно-морской мощью, а их торговая деятельность в Латинской Америке вытеснила США с позиции доминирующей страны в морской торговле", - заявил собеседник агентства.
При этом, Ромеро отметил, что действия администрации президента США, похожие на пиратские практики 16 и 17 столетий, являются формой геополитического вмешательства в дела других стран под предлогом борьбы с наркотрафиком.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США
