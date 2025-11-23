https://ria.ru/20251123/ssha-2056905072.html
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
23.11.2025
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
Американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву ракеты Tomahawk вместо размещения Европейских войск на Украине в случае достижения мирного... РИА Новости, 23.11.2025
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву ракеты Tomahawk вместо размещения Европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post
со ссылкой на источники.
"Для укрепления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения... в качестве альтернативы (размещению европейских войск - ред.)", — говорится в материале.
По данным издания, в Вашингтоне уверены, что Киев не применит их против России превентивно, поскольку в таком случае он может лишиться американской и европейской поддержки.
В сентябре на саммите "коалиции желающих" в Париже 26 стран высказались за размещение своих войск на Украине после окончания боевых действий.
СВР в 2024 году сообщала, что западные государства хотят направить около ста тысяч военных на Украину после прекращения огня. Ведомство подчеркнуло, что это будет означать фактическую оккупацию.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что иностранное военное присутствие на Украине будет бессмысленным. Он предупредил, что любые войска на ее территории будут считаться законными целями.