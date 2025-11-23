СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву ракеты Tomahawk вместо размещения Европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву ракеты Tomahawk вместо размещения Европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

"Для укрепления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения... в качестве альтернативы (размещению европейских войск - ред.)", — говорится в материале.

По данным издания, в Вашингтоне уверены, что Киев не применит их против России превентивно, поскольку в таком случае он может лишиться американской и европейской поддержки.

В сентябре на саммите "коалиции желающих" в Париже 26 стран высказались за размещение своих войск на Украине после окончания боевых действий.

СВР в 2024 году сообщала, что западные государства хотят направить около ста тысяч военных на Украину после прекращения огня. Ведомство подчеркнуло, что это будет означать фактическую оккупацию.