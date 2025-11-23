Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 23.11.2025 (обновлено: 13:37 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ssha-2056905072.html
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании - РИА Новости, 23.11.2025
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
Американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву ракеты Tomahawk вместо размещения Европейских войск на Украине в случае достижения мирного... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T12:04:00+03:00
2025-11-23T13:37:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
кир стармер
эммануэль макрон
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_0:69:3003:1758_1920x0_80_0_0_912fc6ba1004cc784fac5b641f9df6ef.jpg
https://ria.ru/20251015/tomahawk-2048333323.html
https://ria.ru/20251017/wp-2048874346.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_0bcb212decce20d2b55ea848ce970a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, кир стармер, эммануэль макрон, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкции в отношении России
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании

WP: США могут передать Киеву Tomahawk в рамках мирного плана

© AP Photo / Ford WilliamsПуск ракеты Tomahawk
Пуск ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Ford Williams
Пуск ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву ракеты Tomahawk вместо размещения Европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Для укрепления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения... в качестве альтернативы (размещению европейских войск - ред.)", — говорится в материале.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
15 октября, 10:45
По данным издания, в Вашингтоне уверены, что Киев не применит их против России превентивно, поскольку в таком случае он может лишиться американской и европейской поддержки.
В сентябре на саммите "коалиции желающих" в Париже 26 стран высказались за размещение своих войск на Украине после окончания боевых действий.
СВР в 2024 году сообщала, что западные государства хотят направить около ста тысяч военных на Украину после прекращения огня. Ведомство подчеркнуло, что это будет означать фактическую оккупацию.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что иностранное военное присутствие на Украине будет бессмысленным. Он предупредил, что любые войска на ее территории будут считаться законными целями.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение
17 октября, 14:37
 
В миреУкраинаРоссияКиевКир СтармерЭммануэль МакронВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала